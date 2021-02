In attesa del Mondiale reale, la Formula 1 scende in pista con un mini campionato virtuale fatto di tre gare. La prima in Austria ha visto protagonista Arthur Leclerc, fratello di Charles, che con la Ferrari si è giocato la vittoria fino alla fine prima di accontentarsi del terzo posto. Successo per Enzo Fittipaldi

IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1 2021