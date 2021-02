Per la gioia di tifosi e piloti, uno dei circuiti più divertenti della stagione 2020 sarà presente anche nel calendario del Mondiale 2021: sarà il Portogallo infatti a riempire la "casella" del 2 maggio. La presenza del GP del Portogallo in quel weekend fa definitivamente tramontare l'idea di correre per due volte in Bahrain (soluzione che rappresentava comunque un piano B). In questo modo, la data di Imola non cambia: il "Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna" si svolgerà regolarmente il 18 aprile. Invariato anche l’inizio della stagione, previsto per il 28 marzo sul circuito del Sakhir. La conferma di questo calendario arriverà giovedì 11 febbraio, data in cui è in programma la Formula 1 Commission, dove le scuderie saranno ufficialmente informate di tutte le modifiche.