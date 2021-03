Porsche e la casa madre del gruppo, la Volkswagen, stanno valutando la possibilità di entrare in Formula 1 a partire dal 2025. E' quanto sostiene la Bbc, secondo la quale ogni decisione dipenderà "dalla direzione dei prossimi regolamenti sui motori che dovranno essere introdotti nel 2025".



Secondo il vicepresidente di Porsche Motorsport, Fritz Enzinger, "sarebbe di grande interesse se gli aspetti della sostenibilità, come l'implementazione degli e-fuel, avessero uno sviluppo. Se questi aspetti dovessero essere confermati, li valuteremo in dettaglio all'interno del gruppo VW e discuteremo ulteriori passaggi". Gli e-fuel sono combustibili a emissioni zero in grado di alimentare motori a combustione interna senza l'impatto ambientale dei combustibili fossili tradizionali.Sono disponibili in una serie di forme, compresi i biocarburanti (che sono fatti di biomassa) e i combustibili sintetici, che sono prodotti da un processo industriale che cattura il carbonio dall'atmosfera.



La F1 è impegnata a rendere gli e-fuel un punto di svolta di questo sport dal 2025. Secondo fonti interne, Porsche è stata coinvolta nella discussione sulle nuove regole del motore. Enzinger ha dichiarato: "Porsche e Volkswagen AG stanno osservando i regolamenti in continua evoluzione in tutte le corse automobilistiche rilevanti nel mondo, quindi anche quello che riguarda il nuovo regolamento per i motori di Formula 1 dal 2025".