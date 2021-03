La gara inaugurale del Mondiale 2021 a porte aperte. L'organizzazione ha avviato la prevendita dei biglietti che sarà riservata a chi è stato vaccinato o a chi è guarito dal Covid-19. Ma non sono le uniche misure per garantire un weekend in sicurezza

Il GP del Bahrain aperto al pubblico , ma con degli obblighi da rispettare. La prima gara del Mondiale 2021, in programma nel weekend del 28 marzo , sarà a porte aperte, ma per fronteggiare la pandemia potranno accedere solo le persone che sono state già vaccinate o chi è guarito dal Covid-19 . A spiegarlo, con un post sui social, la stessa organizzazione del Gran Premio di Sakhir che ha avviato la vendita dei tagliandi . "A novembre e dicembre dello scorso anno abbiamo avuto il piacere di ospitare come spettatori i nostri eroi sanitari - ha detto il CEO del circuito. Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa -. Questa volta siamo lieti di essere aperti a un gruppo più ampio di tifosi. Sono grato del supporto ricevuto dal governo e ringrazio la task force nazionale e il ministero della salute per la lotta al coronavirus".

Biglietti in vendita, regole per l'acquisto e i controlli sanitari

I tagliandi sono in vendita sul sito del circuito di Sakhir, ma per potervi accedere occorrerà presenterà un badge verde sull’app BeAware Bahrain. Affinché ciò sia possibile, occorrerà dimostrare di aver ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno due settimane, oppure di essere guariti dal Covid da almeno 15 giorni. Ma non solo, per garantire un weekend di gara in sicurezza, ci sono altre misure: oltre all'uso delle mascherine, infatti, una certificazione dell'avvento tampone (negativo) e uno screening per tutti i presenti.