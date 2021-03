Con la conferma del GP del Portogallo a maggio, la stagione della Formula 1 è pronta a vivere le sue 23 gara. Il via non sarà come da "tradizione" a Melbourne, ma in Bahrain. La pista di Sakhir sarà anche la sede dei test invernali dal 12 al 12 marzo. Qui tutte le date e gli orari del Mondiale 2021

GP PORTIMAO, LA CONFERMA: E' NEL CALENDARIO 2021