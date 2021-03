Il team principal sui complicati test della Mercedes a Sakhir: "Non siamo veloci, ma vogliamo dimostrare la nostra credibilità e vincere. Il problema della trasmissione è un allarme. Hamilton nervoso? Non lo è nessuno di noi. Dobbiamo capire, anche sul bilanciamento". Non risponde sul fondo della W12 e sugli avversari dice: "Tutti si nascondono in questa fase"

È una Mercedes strana, su questo non c'è dubbio. La storia recente non ci ha abituato a vedere la corazzata di Brackley in difficoltà, ma è questo ciò che hanno detto le prime due giornate di test in Bahrain. Se da un lato la sensazione è che la squadra campione del mondo presto possa tornare a ruggire, dall'altro i problemi della W12, tra trasmissione e bilanciamento, non passano inosservati. "Una partenza orribile", l'ha definita il team principal Toto Wolff nel Day-2.