Benvenuti o bentornati in Bahrain! Pronti a raccontarvi la terza e ultima giornata di test invernali della Formula 1. A Sakhir semaforo verde alle 8, con la diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e fino alle 12 in Live Streaming su Skysport.it. Alle 17 la bandiera a scacchi. Poi testa al Mondiale, che scatterà il 28 marzo sempre in Bahrain.