Uno Schumacher torna in F1: a raccogliere l’eredità di Michael, 7 volte campione del mondo, è il figlio Mick. In vista del suo esordio in Bahrain, il pilota della Haas racconta i suoi obiettivi a Federica Masolin. Questa settimana al via il Mondiale con il GP del Bahrain: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

È uno dei piloti più attesi della stagione che sta per cominciare. Il suo cognome "pesa", ma anche il suo essere un driver della Ferrari Academy inevitabilmente lo spinge sotto i riflettori. Una lunga chiacchierata con Mick Schumacher, alla vigilia della nuova stagione, la sua prima nella massima serie con la Haas. "Semplicemente Mick" è lo speciale con Federica Masolin che andrà in onda questa sera alle 20.45 su Sky Sport F1 (canale 207). Domenica il via al Mondiale 2021: in Bahrain il primo GP, sempre in diretta su Sky.