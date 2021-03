Il tedesco conferma la tradizione di dare un nome alla monoposto con cui affronta il Mondiale. L'Aston Martin, la prima vettura del dopo Ferrari, è "Honey Ryder" come un personaggio della saga di 007 interpretato da Ursula Andress

Un nome alle sue monoposto, Sebastian Vettel conferma la "tradizione" anche dopo il passaggio dalla Ferrari all'Aston Martin. Un nome femminile, come sempre, stavolta ispirato al marchio britannico e alla saga di 007. Il tedesco ha infatti ribattezzato l'AMR21 "Honey Ryder", personaggio interpretato da Ursula Andress in "Licenza di uccidere" del 1962.