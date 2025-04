Fred Vasseur analizza le qualifiche del Bahrain, con Leclerc 3° e Hamilton 9°: "Lewis ha faticato solo nell'ultimo giro del Q3, è sempre stato al passo. Tutte le sessioni sono state caotiche, la macchina è sensibile al vento e alle temperature. Il podio è sempre possibile, partendo terzi dobbiamo essere ambiziosi. Non sappiamo come andranno le gomme, ma negli stint lunghi siamo andati bene". Guarda il video. Il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE