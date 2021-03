La Red Bull si conferma super competitiva in Bahrain, con Verstappen che conquista il miglior tempo di giornata: "Prove libere positive, abbiamo una buona macchina, ma dobbiamo essere veloci sabato in qualifica. Mi sento bene sulla monoposto, anche se bisogna stare attenti al vento". Il weekend del GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1

Max Verstappen ha dominato la prima giornata di libere a Sakhir. L'olandese della Red Bull, però, vuole trasferire la propria velocità al sabato nella sessione di qualifiche: "Oggi è stata una buona giornata, con il caldo non è stato facile trovare il giusto bilanciamento lungo tutto il giro - ha spiegato Verstappen -. Spero che domani potremo fare ancora meglio, sembra che sarà ancora più ventoso e quindi più difficile da guidare. Questo però è uguale per tutti, quindi vedremo cosa succederà. Ero a mio agio con la macchina, così come lo ero prima, ma dobbiamo mostrare in qualifica quello che possiamo fare. Abbiamo una buona macchina, speriamo di poter fare un buon lavoro sabato".