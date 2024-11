Charles Leclerc ha chiuso al 5° posto il GP del Brasile: "Sapevo che era una gara in cui dovevo solo portare più punti possibili a casa. E' quello che abbiamo fatto, l'obiettivo era finire davanti alle McLaren che ne avevano di più. Abbiamo limitato i danni, spero che a Las Vegas torneremo più forti". Guarda il video. Tutto il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

