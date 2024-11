Carlos Sainz ha commentato il ritiro di Interlagos: "E' stata una giornata disastrosa, con due incidenti e una mancanza di ritmo con la macchina sul bagnato. Fortunatamente non abbiamo perso punti dalla McLaren in una pista a loro favorevole, siamo ancora vivi per il Costruttori". Guarda il video. Tutto il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS