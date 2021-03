Scatta il primo weekend della nuova stagione. A Sakhir attese le prime indicazioni su quello che potrebbe essere l'andamento del Mondiale 2021. Qui la guida per non perdere nulla: il GP del Bahrain è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Su Sky tornano i Mondiali di Formula 1 e MotoGP: da domani parte la grande stagione dei motori 2021 sui circuiti di Sakhir e Losail con il Gran Premio del Bahrain di F1 – gara in programma domenica alle 17 su Sky Sport F1 (canale 207) - e il Gran Premio del Qatar di MotoGP, con la gara in notturna alle 19 su Sky Sport MotoGP (canale 208). Queste le prime tappe di una stagione di grandi sfide e spettacolo lunga 10 mesi, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.