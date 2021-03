Charles Leclerc sorride dopo il quarto posto nelle qualifiche in Bahrain: "Restiamo con i piedi per terra, ma la Ferrari è la macchina più migliorata. In gara sarà difficile conquistare il podio, ma lo step in avanti che abbiamo fatto è importante". Il GP del Bahrain è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

