"Mi è mancata un po' di esperienza nel Q3"

Le parole

Leclerc: "Ferrari macchina più migliorata"

"Nel Q1 si è spenta la macchina: è stata difficile quella situazione, molto stressante. Non sapevo cosa succedeva, c'è stata una bella reazione in Q2 - ha spiegato a Sky Sport -. In Q3 mi è mancata un po' di esperienza per fare un bel giro, non sapevo esattamente dove spingere al massimo. Non mi è piaciuto quel giro, ho ancora tanto da migliorare e imparare. Il giro lanciato è stato diverso rispetto ai precedenti, quando non conosci la macchina possono succedere certe cose. C'è stato un errorino all'inizio. E' stato un buon inizio per me, si vede fin dalle Libere 1. Ho avuto un bel passo, in Q3 ho sbagliato ma in generale devo essere contento".