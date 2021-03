La prima stagionale della F2 con il nuovo format (due gare Sprint al sabato e una Feature Race alla domenica mattina) si è conclusa con un coraggioso e meraviglioso ‘flag to flag’ del pilota neozelandese Liam Lawson (Hitec GP) che, partito dalla seconda fila, è stato lesto ad approfittare di una incertezza allo start del francese Pourchaire (ART) e del britannico Beckmann (Charouz), partiti male pur essendo davanti, guadagnando un corridoio che gli ha permesso di mettersi alla testa della corsa e condurla autorevolmente per tutti i 23 giri in programma.



Fuori gara in fretta Armstrong, Boschung e Drugovich (UNI-Virtuosi, rientrato a cambiare il musetto e poi risalito in 16a posizione nonostante un giro di ritardo), la gara si è sviluppata soprattutto sui duelli di testa. Con un eccellente Daruvala (Carlin) a contendere a Lawson il successo fino all’ultima curva e un ottimo Schwartzman (Prema) che fino alla fine ha difeso la quarta piazza dal ritorno del compagno di scuderia Piastri (campione uscente della F3) e da un incostante Lundgaard (ART), soprattutto dopo l’uscita di scena per un vistoso calo di potenza proprio di Teo Pourchaire, per più di metà corsa agguerrito inseguitore del battistrada. Il cinese Zhou (UNI), che domani partirà dalla pole nella Feature Race, ha chiuso settimo, conquistando appena due punti che però gli torneranno utili nel bilancio complessivo di un week-end che vivrà su griglie rovesciate e continui capovolgimenti di fronte a seguito delle modifiche regolamentari.



A tal proposito ricordiamo che la qualifica del venerdì definisce la griglia di partenza della gara lunga spostata alla domenica, i primi dieci invertiti la griglia della Sprint 1, i cui primi dieci invertiti disegneranno la griglia della Sprint 2 del sabato pomeriggio. Il primo vero leader del campionato al momento è dunque proprio Lawson (15 punti), davanti a Daruvala (12) e Beckmann (10).



Alle 17.40 la seconda gara Sprint vedrà partire dalla prima fila Vips (Hitech) e Zendeli (MP, autore del giro veloce in Sprint 1), con dietro Ticktum (Carlin, penalizzato di 5”)-Zhou (UNI-Virtuosi), poi Lundgaard-Piastri, Schwartzman-Beckmann in quarta fila e Lawson-Daruvala in quinta. Non benissimo gli italiani. Nannini (HWA) 14°, scatterà solo dalla settima fila, mentre il compagno di scuderia Deledda partirà addirittura dalla nona, accanto al rookie assoluto Petecof (Campos), entrambi incredibilmente scavalcati al traguardo dal recupero disperato e rabbioso del brasiliano Drugovich.