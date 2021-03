Charles Leclerc commenta a Sky Sport il 6° posto nella gara inaugurale del GP del Bahrain: "Questa Ferrari è migliore di quella dello scorso anno, abbiamo fatto uno step in avanti importante. Non siamo dove vorremmo, ma è un buon punto di partenza su un circuito su cui non siamo mai andati molto bene. La McLaren? Ci ha sorpresi"

"Il passo è migliore, sorpreso dalla McLaren"

Le parole

"Abbiamo fatto una buona partenza, ho gestito abbastanza bene la gomma - ha spiegato Leclerc a Sky Sport -. Abbiamo fatto il pit-stop presto per mettere pressione agli altri, ma a fine gara è stato difficile con la gomma. Il passo è migliore del 2020, anche se non siamo dove vorremmo a livello di posizione, ma ogni miglioramento è ottimo per la Ferrari. Qui faccio sempre abbastanza fatica nella gestione della gara a causa del caldo, ma è uno step in avanti rispetto allo scorso anno. La McLaren ci ha sorpresi, erano competitivi nei giorni scorsi, ma non avevano fatto vedere queste cose buone e questo passo. E' un buon punto di partenza, anche storicamente non siamo mai andati molto bene qui su questo circuito. E' stato un inizio positivo, ma c'è ancora tanto da lavorare".