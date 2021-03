"Errore al via, ma il passo della Ferrari è molto buono"

Le parole

Leclerc: "Sorpresi da McLaren, ma buona partenza"

"La partenza non buona è colpa della mancanza di feeling, volevo fare tutti i giri e non rischiare di uscire - ha spiegato Sainz a Sky Sport -. Ho sbagliato all'inizio anche con frizione e marce, dopo il primo giro sono stato più tranquillo per conoscere la macchina al vento e all'aria sporca. Quando sono stato in aria pulita ho fatto il mio passo ed ero veloce, quindi sono contento. Il passo di questa Ferrari è molto buono, meglio di quanto mi aspettassi. Specie con medie e hard ero molto veloce. Peccato per quel primo giro, altrimenti sarei stato più vicino alle McLaren. A quel ero troppo indietro. So che l'ottava posizione non è speciale, ma guardando i dati ci saranno cose per essere molto contenti. Oggi non ero in modalità attacco, ci sarà tempo per farlo".