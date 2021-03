Le previsioni lo avevano detto: il caldo dei primi due giorni della Formula 1 in Bahrain ha lasciato il posto a condizioni meteo diverse. C'è forte vento, una condizione che è aumentata rispetto alle raffiche del venerdì di libere anche se per il momento non sembra aver portato in pista la stessa quantità di sabbia che aveva fortemente condizionato i test delle scorse settimane. La gara di Formula 1 è in programma alle 17 (qui la Guida TV Sky), qui vi daremo tutti gli aggiornamenti fino al via della gara. Vento anche su Losail, dove oggi corre il Motomondiale.



In Bahrain il vento potrebbe toccare i 55 km/h, ma calerà a circa 30 per l’ora della gara. Le raffiche arrivano da nord/ovest, non c'è sabbia nell’aria - come nei giorni dei test - e nel complesso la situazione è migliore rispetto a quei giorni. In Formula 2 le vetture sono regolarmente in posta per la Feature Race.