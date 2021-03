F2 scattata al Sakhir con un format nuovo e una gara Sprint in più. Si tratta di un esperimento senza dubbio interessante che rende ancora più incerta e avvincente la stagione. Eppure i problemi non sono mancati nel weekend del Bahrain Condividi:

Nello scorso week-end, oltre alla Formula 1, è ripartita anche la stagione della Formula 2, con un format nuovo e una gara Sprint in più. Un esperimento interessante al quale adesso possiamo anche provare a dare un voto, che non può non essere positivo in quanto così si rende ancora più incerta e avvincente la stagione. Difatti quello che si è appena aperto è un campionato che dovrà tenere conto di molte più variabili, di un paio delle quali tuttavia probabilmente però faremmo sinceramente volentieri a meno: ovvero, ad esempio, la mancanza di garanzìe tecniche su una prolungata affidabilità delle monoposto in quanto a propulsori e parte elettrica. Oppure, a mio avviso l’aspetto più dolente, l’eccessivo interventismo degli uomini della Direzione di Corsa, che faticano ad avere una lettura coerente e una ‘uniformità di vedute’ nella valutazione dei fatti di gara.

La logica e inopportuna conseguenza di tutto ciò è veder comminare una pioggia di penalizzazioni e di sanzioni a destra e a manca, che oltre a falsare i risultati creano una inaccettabile confusione al traguardo, modificano a tavolino gli ordini di arrivo anche ore dopo la bandiera a scacchi e –infine- a volte mandano sul podio e concedono o tolgono la gioia ai piloti sbagliati. Così come è accaduto in Bahrain, quando al danese Christian Lundgaard (ART GP) è stata revocata in un primo momento la seconda piazza conquistata in gara Sprint 2 alle spalle di Oscar Piastri, perché la Direzione Gara non si è avveduta tempestivamente che il team avesse in effetti già fermato 10” in più il pilota durante il pit stop, avvenuto al sedicesimo giro, quando la safety car è entrata in pista per permettere ai commissari di rimuovere la monoposto di Lawson.

L’operazione corretta del team ART aveva permesso a Lungaard di lottare alla pari per il successo finale, ma non è stata considerata tale e quando Lundgaard si è presentato al parco chiuso e gli è stato impedito di partecipare alle interviste ‘one to one’ di fine gara e di salire sul podio come avrebbe meritato. Anzi, proprio Lundgaard è stato retrocesso al nono posto della classifica finale e spedito fuori dalla zona punti, fra l’incredulità generale, salvo poi fare una clamorosa marcia indietro parecchi minuti più tardi e –condendola di tante scuse- ammettere di avere constatato che la sanzione era effettivamente stata scontata a termini di regolamento, restituendo così podio e punti al danese.