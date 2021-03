Ferrari in pista in Bahrain per una giornata di test con gli pneumatici Pirelli da 18 pollici che verranno utilizzati nel Mondiale 2022. In mattinata è toccato a Carlos Sainz, nel pomeriggio a Charles Leclerc. Mercoledì e giovedì sarà la volta dell'Alpine

La Ferrari è scesa in pista sul circuito di Sakhir per una giornata di test con gli pneumatici Pirelli da 18 pollici del 2022. In Bahrain, dove si è corso domenica il primo Gran Premio del Mondiale, è toccato subito a Carlos Sainz, che ha utilizzato nel suo test sette treni di gomme, totalizzando 54 giri. Nel pomeriggio, invece, è stata la volta di Charles Leclerc, che ha completato 87 tornate, per un totale di circa 470 km. Come da programma Pirelli, mercoledì e giovedì toccherà invece all'Alpine di Alonso e Ocon.