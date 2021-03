Il bicchiere è mezzo pieno in casa Ferrari dopo il GP del Bahrain: la Rossa è la squadra più migliorata rispetto al 2020. L’obiettivo di tornare almeno terza forza del Mondiale però è ancora distante, con tante scuderie in gioco. Già da Imola, il team di Maranello è chiamato quantomeno a migliorare il sesto e ottavo posto di domenica

Il bicchiere è mezzo pieno considerando il punto di partenza. E’ un dato di fatto, la Ferrari è la squadra più migliorata rispetto al 2020 . Più in qualifica che in gara dove la gestione delle gomme resta critica. La Rossa è finita a 1 minuto dal primo, tanto, ma considerando che sulla stessa pista 4 mesi fa entrambe le Ferrari erano stato abbondantemente doppiate il progresso c’è stato. Ottimo l’inizio dei piloti : Sainz si è adattato subito bene, Leclerc è ripartito alla grande, con una super qualifica e un super sorpasso a Bottas in avvio, prima di arrendersi al passo più lento della sua monoposto.

Power Unit e carico: così è cresciuta la Ferrari

L’obiettivo di tornare almeno terza forza del mondiale però è ancora distante: la McLaren è avanti, forse lo sarebbe stata anche l’Alpha Tauri se la scuderia di Faenza non avesse commesso errori di gestione durante il weekend. Ha deluso, ma il potenziale è superiore ai risultati, l’Aston Martin. Soprattutto ha deluso Vettel che ha pasticciato sia in qualifica che in gara. Al contrario l’altro campione del mondo, Alonso, ha subito convinto al rientro. Dovrà fare i conti però con un Alpine apparsa in difficoltà rispetto alla Renault dell’anno scorso. In ogni caso il gruppone dietro a Mercedes e Red Bull è compatto, diviso da pochi centesimi: gli equilibri nel cosidetto midfield potranno variare da pista a pista. A partire da Imola, tracciato con caratteristiche molto diverse rispetto al Bahrain: sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari la Rossa è chiamata quantomeno a migliorare il sesto e ottavo posto di domenica.