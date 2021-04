Lavori in corso a Melbourne per importanti modifiche all'Albert Park. Sul circuito che tradizionalmente ospita la gara d'apertura della F1 e he invece nel 2021 andrà in scena a novembre, sono in corso interventi che portaranno a modifiche iportanti: il promoter del GP, infatti, sta lavorando per modificare 7 curve, con una media oraria destinata ad aumenterà in modo sensibile: 5'' in meno sono previsti per la pole. Gli interventi, nello specifico, prevedono un ampliamento della pista e modifiche nell'inclinazione laterale delle curve.