Il finlandese sul ruolo della Mercedes e della Red Bull nella griglia del Mondiale 2021: "Siamo passati da cacciatori a prende e questo è stimolante".

"Siamo passati da cacciatori a preda, ed è stimolante". Valtteri Bottas spiega nella conferenza di Imola com'è cambiato il ruolo della Mercedes nella griglia del Mondiale di F1. Nelle parle del finlandese c'è anche un po' di pretattica per stuzzicare i rivali della Red Bull, ma anche la sensazione che effettivamente qualcosa sia cambiato rispetto al passato. “Ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo lavorare a livello di bilanciamento, ma per ora abbiamo guidato solo in Bahrain – ha aggiunto – e al momento la Red Bull è abbastanza forte nelle curve particolarmente veloci. Poi altrove la differenza è minima. Qui c’è maggiore aderenza e la pista è meno sensibile all’usura delle gomme. Vedremo".