Da oggi al via un lungo weekend di Formula 1: è la settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale 2021. Il Circus torna a Imola dopo la scorsa stagione e su Sky Sport F1 trasmetterà tutto il racconto fuori e dentro dalla pista, a partire dalla conferenza stampa dei piloti in programma questo pomeriggio. Alle 13.35, invece, da non perdere l'intervista a Charles Lerclerc realizzata da Carlo Vanzini. Dal pilota della Ferrari ci si aspetta un'altra buona prova per confermare la crescita del team rispetto alla complicata stagione 2020. L'intervista sarà trasmessa su Sky Sport 24 e successivamente potrete leggerla e riascoltarla su Skysport.it. Dalle 14, inoltre, via alla conferenza stampa con un nuovo format che vede le coppie di piloti mischiate.