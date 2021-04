Ci si aspetta un riscatto da parte dell'Alpine a Imola dopo un difficile avvio di Mondiale. Davide Brivio ai microfoni di Sky Sport: "Questo è un banco di prova, per me e per il team. Un passo indietro rispetto ai competitor? No, dobbiamo migliorare come hanno fatto loro" GP IMOLA, LIBERE LIVE Condividi:

"Passo indietro rispetto ad altri come Ferrari, McLaren, AlphaTauri? No, semmai dobbiamo migliorare come hanno fatto loro". Così Davide Brivio, Racing Director dell'Alpine, ai microfoni di Sky Sport al termine delle prime prove libere del GP di Imola, secondo appuntamento del Mondiale 2021.

Sull'incidente Ocon-Perez nelle Libere 1 "Problemi radio? L'interruzione non ha influito nel contatto tra Ocon e Sainz. Non si capiva l'accaduto, è servito un po' di tempo per ricostruirlo ma non è dipeso dai problemi tecnici".