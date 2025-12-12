Mohammed Ben Sulayem rieletto presidente della Fia

Mohammed Ben Sulayem era il candidato unico ed è stato eletto per un secondo mandato durante le Assemblee Generali Fia in Uzbekistan. Geronimo La Russa (attuale presidente Aci) eletto nel consiglio del Motorsport

Il presidente uscente della Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia) Mohammed Ben Sulayem, è stato rieletto fino alla fine del 2029. Il 64enne emiratino, alla guida dell'organo di governo del motorsport dalla fine del 2021 dopo essere succeduto al francese Jean Todt, era l'unico candidato alle elezioni tenutesi in Uzbekistan, dove si è tenuta l'assemblea generale della federazione. "Mi impegno a continuare a lavorare per la Fia, per il motorsport, per la mobilità e per i nostri club affiliati in tutte le regioni del mondo", ha dichiarato Ben Sulayem, 14 volte campione di rally del Medio Oriente.

I risultati del primo mandato di Ben Sulayem Nel suo primo mandato aveva concentrato la sua campagna sulla modernizzazione della Fia e sull'aumento della trasparenza, promettendo un audit esterno della governance, una valutazione finanziaria e l'attuazione dei rendiconti di bilancio e finanziari. Sotto la sua guida, l'organismo di governo - che regola, tra le altre cose, il Campionato del Mondo di Formula 1, il Campionato del Mondo Rally (WRC) e il Campionato del Mondo Endurance (WEC) - è passato da un deficit di 24 milioni di euro nel 2021 a un utile di 4,7 milioni di euro nel 2024.

Geronimo La Russa eletto nel consiglio mondiale della Fia Durante le Assemblee generali in Uzbekistan è stato anche rinnovato il consiglio mondiale Fia e fra i nuovi eletti spicca il nome dell'avvocato Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato e presidente eletto dell'Aci (Automobile Club d'Italia). "Sono onorato e felice di essere stato eletto all'interno dell'organo che decide le regole tecniche e sportive per il motorsport - ha dichiarato -. Darò tutto me stesso per far riconoscere sempre ai massimi livelli la nostra capacità di coniugare innovazione e tradizione, nello sport come nella mobilità quotidiana".