La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale: Helmut Marko lascia la Red Bull dopo ben 20 anni insieme in F1, in cui sono arrivati sei titoli Costruttori e otto Mondiali piloti

La rivoluzione in casa Red Bull continua. Dopo l'addio del team principal Horner, la scuderia austriaca ha comunicato la separazione da Helmut Marko. Si chiude così un rapporto di oltre 20 anni, in cui sono arrivati sei titoli costruttori e otto Mondiali piloti. In qualità di super consulente è stato lo scopritore di tanti talenti cresciuti nell'Academy che sono poi diventati campioni al volante della Red Bull: da Sebastian Vettel a Max Verstappen che lo ha definito un "secondo padre" per il ruolo cruciale che ha avuto nella sua carriera in Formula 1.

Il comunicato Red Bull

"Con tristezza annuncio l'uscita di Helmut Marko - ha detto il team principal della Red Bull Laurent Mekies -. È stato parte integrante del nostro team e dell'intero programma di corse automobilistiche della Red Bull per oltre due decenni. Questo è quindi il finale di un capitolo straordinariamente positivo. La sua partenza lascerà un vuoto e ci mancherà davvero. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine per il suo incrollabile supporto, non solo negli ultimi mesi, ma anche durante i miei primi giorni in Toro Rosso. A livello personale, Helmut, insieme a Oliver Mintzlaff, è stato la forza trainante che mi ha riportato nella famiglia Red Bull, prima a Faenza e poi quest'estate nel mio attuale ruolo a Milton Keynes. Helmut è un vero racer, ci spinge sempre al limite, sempre pronto a correre rischi per perseguire i nostri obiettivi".