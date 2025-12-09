Offerte Sky
Hamilton: "Niente telefono, voglio staccare. In inverno non parlerò di F1 con nessuno"

ferrari

"Voglio staccare, non parlerò con nessuno di Formula 1 durante l'inverno": così Lewis Hamilton al termine dell'ultimo GP di Abu Dhabi, che ha segnato la fine della prima stagione con la Ferrari. "Non porterò neanche con me il telefono", ha aggiunto il sette volte campione del mondo

NORRIS CAMPIONE, LO SPECIALE - F1, TEST ABU DHABI LIVE

Lewis Hamilton ha chiuso la sua prima stagione in Ferrari con l'ottavo posto in rimonta al GP di Abu Dhabi. Il sette volte campione del mondo ha terminato al 6° posto il Mondiale piloti dietro al compagno Leclerc, raccogliendo tre eliminazioni consecutive nel Q1 delle qualifiche tra Las Vegas e Yas Marina (quattro, contando anche la Sprint di Losail). Anche per questo, non ha nascosto la sua voglia di staccare la spina in questa pausa invernale, con l'obiettivo di tornare in pista a fine gennaio, quando sono in programma i primi test verso il Mondiale 2026, che si preannuncia rivoluzionario dal punto di vista tecnico con i nuovi regolamenti. 

"Questa volta il telefono finirà nel cestino..."

"Al momento non vedo l'ora che arrivi la pausa - ha detto Hamilton, come riporta Sky Sports F1 -. Ho bisogno di staccare la spina, non parlare di F1 con nessuno. Nessuno potrà contattarmi quest'inverno. Non avrò il telefono con me e non vedo l'ora. Staccare completamente la spina". Alla domanda se fosse mai stato senza telefono per un periodo simile, Hamilton ha risposto: "No, in genere l'ho sempre avuto a portata di mano. Ma questa volta, finirà nel cestino..."

Hamilton: "Stacco e butto il telefono"

