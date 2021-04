L'Aston Martin si è presentata a Imola con una fascia nera sul muso in segno di lutto per la scomparsa del Principe Filippo. Anche i membri del team McLaren hanno un segno di lutto al braccio in onore del Reale inglese. Gli organizzatori del GP dell'Emilia Romagna hanno modificato gli orari del weekend per non sovrapporsi con il funerale del marito della Regina Elisabetta, in programma sabato a Londra

GP IMOLA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE LIBERE