A circa 20' dal termine delle FP1, bandiera rossa per un incidente: fuori causa la Red Bull di Perez e l'Alpine di Ocon. Non ci sono replay a spiegare la dinamica, ma la vicenda finisce sotto investigazione. La nostra pit reporter Mara Sangiorgio dai box: "Il contatto c'è stato, il messicano era in un giro veloce e il francese in un giro di cool down. Sarebbe mancata la comunicazione via radio dei team per spiegare ai piloti la situazione". I commissari decidono per il "No further action"

LE LIBERE LIVE A IMOLA