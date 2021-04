Hamilton non sbaglia, al contrario di Verstappen, conquistando la pole n° 99 della carriera. A Imola sorride Leclerc, quarto con un gap di soli tre decimi da Red Bull e Mercedes. Molto si giocherà in partenza, con un occhio anche al meteo e alla possibilità di pioggia. In tv il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

Verstappen sbaglia, Hamilton no e fa 99, dimostrando una volta di più che quando conta il quattro volte campione del mondo c’è sempre. E Imola diventa la 30esima pista su cui conquista almeno una pole position. Numeri da capogiro quelli di Hamilton, come da capogiro è stata la prestazione che gli è valsa la pole, considerando che la battaglia è stata bellissima con i primi tre piloti racchiusi in un pugno di millesimi, 87. E mentre il pilota della Mercedes è riuscito a tirare fuori tutto quello che c’era da prendere dalla sua W12, lo stesso non si può dire di Verstappen, terzo, che invece per le mani aveva una macchina veloce e impressionante in inserimento curva. Tanto che persino il neo arrivato Checo Perez è riuscito a portarla in prima fila, per la prima volta nella sua carriera.

Anche Charles Leclerc ha i suoi motivi per sorridere: per il secondo sabato consecutivo è riuscito infatti a portarsi subito alle spalle di Mercedes e Red Bull e in seconda fila, con un gap di soli tre decimi dalla pole. Incisivo sicuramente ma anche un pizzico fortunato il monegasco, che ha beneficiato della cancellazione del miglior tempo di un super Lando Norris che aveva portato la sua McLaren fino alla seconda posizione. Nell’entusiasmante battaglia del Q3 è mancato Carlos Sainz, che ha pasticciato un po’ troppo e partirà undicesimo ma con il jolly di poter scegliere le gomme. Gialle contro rosse, Hamilton contro Perez, tallonati da Verstappen e Leclerc. Molto si giocherà in partenza al Santerno, con un occhio anche all’insù e alla variabile e imprevedibile pioggia.