A Imola la seconda gara del Mondiale 2021, con pioggia e pista bagnata. Verstappen in testa dopo un contatto con Hamilton. Leclerc terzo dopo aver passato Perez, Sainz a centro gruppo. Vettel è scattato dai box, Latifi a muro. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport uno (canale 201). Qui il nostro Live Blog con la cronaca giro dopo giro

