Dal "dietro le quinte" della conferenza stampa di Imola è emerso un dialogo tra i due sul contatto poco dopo il via. Qui il video e il testo della loro "chiacchierata". Il Mondiale torna tra meno di due settimane in Portogallo, tutto in diretta su Sky Sport F1

La battaglia a Imola conclusa con la vittoria di Max Versatppen e il secondo posto di Lewis Hamilton . Gara dalle mille emozioni quella in Emilia-Romagna , con il pilota della Red Bull e quello della Mercedes che poco dopo il via hanno rischiato grosso e sono entrati in contatto. Dal "dietro le quinte" della conferenza stampa è emerso un dialogo tra i due riportato anche sugli account ufficiali della F1. Di seguito il video e il testo della loro conversazione.

Il dialogo tra Versatappen e Hamilton

Max Verstappen: "Non credo che ci sia stato un contatto".

Lewis Hamilton: “Ci siamo toccati, ci siamo toccati”.

Max Verstappen: "Ci siamo toccati?".

Lewis Hamilton: "Sì".

Max Verstappen: “Allora devo riguardare le immagini”.

Lewis Hamilton: “Credo che la mia bandella sia stata danneggiata. Non so come esattamente”.

Max Verstappen: "Ok. Non credevo ci fossimo toccati. Non lo so. Devo guardare ancora il video".