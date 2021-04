Il vice presidente della Ferrari, Piero Ferrari, ha ricordato il pilota milanese, tra i protagonisti della F1 degli anni Ottanta, prima con la Tyrrell e poi con la Rossa. Vent'anni fa l'incidente al Lausitzring. Il campionato torna la prossima settimana in Portogallo, tutto in diretta su Sky Sport F1

A venti anni dall'incidente al Lausitzring (25 aprile 2001) nel quale perse la vita Michele Alboreto al volante di un prototipo, il vice presidente della Ferrari, Piero Ferrari ha tracciato un ricordo del pilota milanese, tra i protagonisti della Formula 1 degli anni Ottanta, prima con la Tyrrell e poi con la Rossa. "E' sempre difficile riassumere in poche parole il ricordo di una persona, lo e' ancor di piu' per Michele, con cui siamo rimasti sempre amici, anche dopo che aveva lasciato la Ferrari prima e la Formula 1 poi. Era una persona estremamente educata, un pilota assolutamente dedicato alla squadra e, soprattutto, molto razionale nelle sue scelte".

Considerato da tutti un pilota velocissimo ma anche un gentiluomo, in cosa Alboreto aveva colpito suo padre al punto di decidere di prenderlo con se' rimettendo un italiano su una Ferrari a oltre dieci anni da Arturo Merzario? "Michele aveva dimostrato nei suoi anni con la Tyrrell non soltanto di essere molto veloce, ma soprattutto di saperlo essere su tutte le tipologie di circuito e in condizioni molto diverse fra loro, una caratteristica che aveva attirato l'attenzione di mio padre insieme al fatto di essere una persona che si contraddistingueva per la serieta', l'impegno e l'equilibrio: c'erano quindi tutti i requisiti giusti per diventare un pilota della Scuderia".