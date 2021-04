Nel giovedì di Portimao, il campione del mondo risponde a una domanda sull'introduzione della Sprint Race in Formula 1: "Ho sempre detto che si doveva adottare un format diverso in alcune gare e per alcune piste. Mi piace ci sia una mentalità aperta ai cambiamenti. Si tratta di esperimenti che possono farci capire cosa fare per avere gare più belle d'ora in avanti". La F1 è in Portogallo: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

