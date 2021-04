Il principale indiziato per contendere il titolo a Hamilton in questo Mondiale, promette fedeltà alla Red Bull: "Qui sto bene, speriamo di poter continuare a lavorare insieme per gli anni a venire. Possiamo essere forti su ogni circuito". La F1 è in Portogallo: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE A PORTIMAO