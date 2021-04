Arrivano in Portogallo altri segnali incoraggianti per la Ferrari, che su questo tracciato sembra avere le carte in regola per essere la terza forza in pista. La Red Bull è sembrata decisamente superiore a Mercedes sul passo gara, mentre in qualifica fondamentale sarà il riscaldamento degli pneumatici. Tutto il weekend di Portimao è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

In queste prime prove libere del Gp del Portogallo, Mercedes, ha piazzato due vetture nella top 3 con Hamilton al primo posto e Bottas al terzo. Tra i due si è collocata la Red Bull di Max Verstappen che sembra non aver mostrato tutto il potenziale della RB16B nella simulazione di qualifica. Cosa che è stata fatta, invece, nella simulazione di gara dove, il pilota olandese, è stato il più veloce in pista. Da notare che, nelle prove libere 2, Hamilton non è riuscito a battere il tempo realizzato da Bottas durante le prove libere 1 a dimostrazione che la pista non ha avuto l’evoluzione che tutti si aspettavano. Questo potrebbero essere stato causato dal vento, che ha infastidito i piloti con forti raffiche, soprattutto nell'ultimo settore. Vento che ha disturbato un po’ tutti i piloti e non solo la Mercedes visto che anche Verstappen non è riuscito a girare sugli stessi tempi della prima sessione.

Dietro il duo Red Bull – Mercedes c’è un grandissimo equilibrio con la Ferrari che ha una grossa chance di stare davanti alla McLaren. Il team di Woking, al venerdì, effettua un programma di lavoro piuttosto complicato da decifrare. Basta vedere quanto successo ad Imola dove non erano stati veloci durante le libere per poi “volare” in qualifica. La sorpresa di giornata è rappresentata dal Team Alpine che è riuscito a portare due piloti nella top 6.Fernando Alonso ha realizzato il quinto tempo con Ocon in sesta posizione.