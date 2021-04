Un costo esorbitate, oltre un milione di euro. A tanto ammontano di danni riportati dalla Mercedes di Valtteri Bottas dopo l'incidente a Imola con la Williams di George Russell. Come se non fossero bastate le accuse e il buffetto sul casco da parte del britannico al finlandese (poi sono arrivate le scuse), il team di Brackley si è ritrovato a dover gestire anche questa situazione molto onerosa. Una situazione che, alla luce dei limiti imposti dal budget cap - i team possono spendere 145 milioni di dollari nel 2021 - potrebbe avere un impatto sul lavoro dei campioni del mondo in carica. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio cosa è successo alla monoposto di Bottas:

(danno soprattutto nella parte frontale) - 30/40mila sterline. Ala posteriore (insieme al crash box) - 200mila sterline