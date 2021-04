Divertente siparietto durante le prime libere a Portimao: Vettel rientra ai box ma sbaglia tutto e si ferma davanti a quello della McLaren. "Prima o poi doveva succedere, ecco perché non c'era nessuno", ha spiegato ridendo il pilota dell'Aston Martin nel team radio. L'ironica replica della McLaren sui social: "Seb, ti fermi anche a cena?". Il GP del Portogallo in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

