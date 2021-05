Verstappen arrabbiato per il tempo cancellato nel Q3. Carlo Vanzini commenta l'episodio: "Il direttore di gara Masi aveva comunicato che in automatico i tempi sarebbero stati cancellati allo scattare del sensore in curva 1 e 4, senza la valutazione dell'aver tratto o meno vantaggio dalla situazione. Però credo che in vista della gara si dovrà un po' discutere dopo aver visto quanto è facile andare larghi nella 4". Il GP di Portimao è live su Sky Sport F1 (canale 207)

CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE