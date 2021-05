Valtteri Bottas centra la 17^ pole della carriera, strappando la 100^ al compagno Lewis Hamilton: "Bella sensazione tornare davanti. La strategia per la gara? Vincere". Soddisfatto anche il britannico: "Bene avere due macchine davanti, non ce lo aspettavamo". Il GP del Portogallo è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Bottas: "Una bella sensazione tornare in pole"

"E' una bella sensazione tornare in pole, era passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta - ha spiegato il finlandese, alla 17^ pole della carriera -. Le qualifiche sono state un punto debole nelle prime gare perché non riuscivo a far funzionare le gomme. E' bello vedere che il lavoro dà i suoi frutti e mi da una bella posizione per domani. Per tutto il weekend abbiamo avuto feeling così così con le soft. Siamo andati meglio con le medie. Il vento si è rafforzato nell’ultimo settore e non sono riuscito a fare il tempo. Sono contento del risultato. Domani partiamo con le medie che è positivo, questo ci dà la possibilità di andare più lunghi possibili nel primo stint. La strategia per domani? Vincere".