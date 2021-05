Terzo in qualifica, l’olandese della Red Bull al termine del sabato di Portimao è una furia. Cancellato il suo miglior tempo per aver superato i limiti della pista, in un team radio se la prende con Vettel che lo avrebbe ostacolato nel finale dopo esserselo ritrovato davanti all'ultima curva. Sceso dalla macchina, scuro in volto, mette la mano sulla telecamera mentre è inquadrato con il compagno di squadra Perez

GP PORTIMAO, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE