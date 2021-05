Max Verstappen comunque soddisfatto del 2° posto alle spalle di Hamilton nel GP del Portogallo: "Oggi alla Red Bull mancava il passo per stare con Hamilton. E' stata una gara discreta". Sull'annullamento del giro veloce: "Strano, dovrebbero mettere un po' di regole 'old school'"

Max Verstappen si ritiene comunque soddisfatto al termine del GP di Portogallo , chiuso al secondo posto dietro a Lewis Hamilton. Nonostante veda scappare il britannico a +8 in classifica, l'olandese ha limitato i danni al termine di una gara in cui era scattato dalla terza piazza. La beffa è arrivata nel finale, con l'annullamento del giro veloce a causa dei track limits: per Max un punto in meno e tanta amarezza.

"Oggi ci mancava il passo per stare con Hamilton"

"E' stata una gara discreta - ha detto Verstappen -. Ho fatto una buona ripartenza, ho cercato di mettere pressione a Valtteri. Oggi però ci mancava un po’ il passo. Lewis è riuscito a ripassarmi e dopo il pit stop credo che fosse difficile scaldare le gomme. Una volta che ci siamo messi al secondo posto si è visto che ci mancava passo rispetto a loro. Cancellato il giro veloce? Strano. Prima non controllavano i limiti della pista. Bisognerebbe rimettere un po' di regole 'old school', comunque non è che per questo dormirò meno la notte. Il weekend è stato strano in termini di aderenza. Non siamo riusciti a venire a capo della macchina, vediamo se ci riusciremo a Barcellona”.