Un dato che mette in evidenza le difficoltà del finlandese della Mercedes a capitalizzare quanto fatto in qualifica. Chiude terzo e non basta nemmeno l'incitamento di Wolff via radio. Nico Rosberg spiega da quando il team principal ha cominciato a parlare con Valtteri nel corso del GP

Chiamatelo mal di pole. Più semplicemente è la chiara difficoltà di Valtteri Bottas nello sfruttare al massimo quanto ottenuto nel sabato di qualifiche. Da 17 pole position ottenute in carriera, infatti, ha ricavato solo 5 vittorie. Troppo poco per pensare di poter ambire a un ruolo di vero protagonista come il compagno di squadra Lewis Hamilton. Ma non è l'unico dato in tal senso.