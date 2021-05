Il futuro del finlandese resta uno dei temi caldi nel paddock, ma è lo stesso Valtteri a respingere con forza l'ipotesi di un arrivo di Russell già in questa stagione: "Ho un contratto, ma si sentono tante sciocchezze in giro". E riferendosi alla Red Bull: C'è solo una squadra che fa queste cose". Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canle 201)

Non dev'essere affatto facile per Valtteri Bottas mantenere la calma con i risultati che non arrivano e l'ombra di George Russell all'orizzonte. Un'ombra che sembra sempre più vicina, anche se è proprio pilota finlandese ad escludere categoricamente che una sostituzione tra lui e il britannico possa avvenire nel corso di questo Mondiale. "So che non sarò rimpiazzato nel corso della stagione - ha detto nella conferenza del GP di Spagna -. Non è così che lavora la squadra. Ho un contratto fino al termine del campionato. Ma ci sono sempre s********e in giro, c’è solo una squadra che fa questo genere di cose“. E la "sola squadra" a cui si riferisce è verosimilmente la Red Bull.