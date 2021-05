La Formula 1 è a Barcellona, su un circuito che quest'anno non è stato protagonista come in passato dei test invernali. Ma non è l'unica novità per questa stagione: il tracciato ha subito delle modifiche, scopriamo quali. Tutto il weekend del GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP SPAGNA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE