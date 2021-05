Dopo essersi nascosto per tutta la seconda sessione di libere, come conferma il 9° tempo a oltre sei decimi dalle Mercedes, Max Verstappen conferma la competitività della Red Bull a Barcellona: "Posso inserirmi tra Bottas e Hamilton". Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Nessun guizzo, un errore in Curva 10, il nono tempo a oltre sei decimi da Lewis Hamilton. Ci si aspettava un Max Verstappen giù di tono davanti ai giornalisti, invece il pilota olandese della Red Bull è sembrato ottimista in vista dei due giorni che contano, sabato e domenica, in quel di Barcellona .

"Giornata abbastanza buona, sembriamo piuttosto competitivi"

“Sono andato un po’ largo in Curva-10, ho preso un po’ di sporco. Nel complesso penso che sia stata una giornata abbastanza buona, la macchina è competitiva. Guardiamo avanti a domani per cercare di migliorare ulteriormente. Non c’è stato nulla di scioccante oggi. Mettermi tra la Mercedes? Si, siamo sembrati piuttosto competitivi. Quanto lo sapremo domani e sarà sempre un punto interrogativo.Non è successo nulla di particolarmente strano quest’oggi e dobbiamo semplicemente fare in modo di essere lì domani. Curva-10? Penso che sia meglio per spingere sul giro secco, perché è più divertente e veloce. Ma per i sorpassi penso sia peggio”.