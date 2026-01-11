Da diversi anni ormai si sa, essere il compagno di squadra di Max Verstappen in Red Bull è il lavoro più difficile in Formula 1 . Ne è ben consapevole anche Sergio Perez , gregario dell'olandese dal 2021 al 2024 , che quest'anno tornerà in Formula 1 con Cadillac dopo un anno sabbatico. In una recente intervista al podcast 'Cracks' del podcaster messicano Oso Trava, Perez è tornato a parlare dei suoi anni in Red Bull, definendoli estremamente tosti soprattutto dal punto di vista mentale . E il retroscena rivelato è a dir poco incredibile .

Perez: "Mi serviva lo psicologo da compagno di Max, spesi migliaia di sterline..."

Interrogato dal conduttore sul tema della salute mentale, Perez ha spiegato: "Nelle prime gare con Red Bull, quando non arrivavano i risultati, quello di cui hai bisogno è uno psicologo. Io sono stato molto aperto su questo. Un giorno arrivo in fabbrica e mi dicono: 'C'è una fattura per te... di 6.000 sterline (circa 7.000 euro) dallo psicologo'. Io dico: 'Ah, puoi mandarla a Helmut [Marko] per favore? La pagherà lui'. Erano 6.000 sterline per una chiamata. Sono iniziati ad arrivare i risultati, la chiamata ha funzionato. Poi negli ultimi anni i risultati non arrivavano, le provavo tutte, ma in fondo sapevo perfettamente che quando hai una macchina con cui stai pensando a cosa succederà, a cosa farà, in quale curva andrai a sbattere... non puoi andare veloce. E oltre a questo hai tutto il tuo team contro. Pubblicamente è stato molto difficile. Credo che solo qualcuno di mentalmente molto forte possa sopportare una cosa del genere".